22:29:28 Четверг, 27 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В пензенском «Сосновом бору» будет организована военно-историческая смена

16:38 | 27.07.2017 | Образование

Печать

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. 240 школьников станут участниками военно-исторической смены «От былин богатырей — до героев наших дней», которая будет организована в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Городищенском районе Пензенской области со 2 по 22 августа.

В пензенском «Сосновом бору» будет организована военно-историческая смена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пройдет при содействии реготделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и многофункционального молодежного центра Пензенской области.

Детей в возрасте от 6 до 16 лет ждет увлекательная программа.

В рамках работы лагеря состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, военно-спортивная игра, запланировано знакомство с образцами оружия и амуниции.

Также пройдет смотр строя и песни.

Детям разъяснят правила выживания в экстремальных условиях. Кроме того, они овладеют приемами оказания первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
На некоторых улицах в Согласии и СНТ «Заря» будет приостановлено газоснабжение В Пензе обсуждают возможную передачу ДК имени Дзержинского церкви
В Пензе с 31 июля изменится схема движения троллейбусного маршрута №7 Десять партий подали документы для участия в выборах депутатов пензенского Заксобрания
В Никольске предъявлено обвинение разбойникам, привязавшим собутыльника скотчем к креслу Мэр призвал провести опашку вблизи жилого массива у леса в Ахунах
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама