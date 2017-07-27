В пензенском «Сосновом бору» будет организована военно-историческая смена Образование

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. 240 школьников станут участниками военно-исторической смены «От былин богатырей — до героев наших дней», которая будет организована в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Городищенском районе Пензенской области со 2 по 22 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пройдет при содействии реготделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и многофункционального молодежного центра Пензенской области.

Детей в возрасте от 6 до 16 лет ждет увлекательная программа.

В рамках работы лагеря состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, военно-спортивная игра, запланировано знакомство с образцами оружия и амуниции.

Также пройдет смотр строя и песни.

Детям разъяснят правила выживания в экстремальных условиях. Кроме того, они овладеют приемами оказания первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.