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Пензенская область получит 4 млн. рублей на развитие инклюзивного профобразования

18:32 | 01.08.2017 | Образование

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Минобрнауки России включило Пензенскую область в число 52 регионов, которые в 2018 году получат субсидии на создание базовых организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках госпрограммы «Доступная среда». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенская область получит 4 млн. рублей на развитие инклюзивного профобразования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Размер субсидии из федерального бюджета составит более 4 млн. 112 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в порядке софинансирования Пензенская область добавит к этой сумме еще около 358 тыс. рублей.

«На указанные средства планируется приобрести оборудование для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, произвести мероприятия по созданию архитектурной доступности зданий и помещений», — пояснили в Минобразования региона.

В ведомстве отметили, что в качестве базовой профессиональной образовательной организации, где будет сделан акцент на инклюзии, выбран пензенский агропромышленный колледж.
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