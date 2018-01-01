Пять автобусов планируется закупить для пензенских школ за счет федерального бюджета Образование

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Предварительная договоренность о дополнительной поставке в Пензенскую область пяти школьных автобусов за счет средств федерального бюджета достигнута по итогам переговоров, проведенных министром образования региона Александром Воронковым в Минобрнауки РФ в минувший вторник, 1 августа.

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В частности, он встретился с заместителем министра Ириной Кузнецовой и замруководителя департамента госполитики в сфере общего образования Ириной Петруниной.

Помимо темы закупки новых автобусов, также обсуждалась возможность участия Пензенской области в федеральной программе, направленной на создание новых мест в школах — Александр Воронков представил предложения региона.

Кроме того, в центре внимания была возможность участия области в 2018 году в проекте по оборудованию помещений в детсадах для оказания ранней помощи воспитанникам с особенностями развития, сообщает пресс-служба министерства образования региона.