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Детсад в Заре готовят к приему воспитанников

13:57 | 06.08.2017 | Образование

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил готовность нового детского сада, построенного в микрорайоне Заря, к приему воспитанников.

Детсад в Заре готовят к приему воспитанников

Фото: Penza-gorod.ru

Во время визита главы администрации города на объекте была организована уборка помещений, в которых завершены отделочные работы и установка необходимого оборудования и мебели.

На улице размещены игровые комплексы и теневые навесы, которые позволят детям укрыться от непогоды.

В финишную стадию вступили мероприятия по благоустройству прилегающих территорий — выполняется покос травы, завозится чернозем для газонов и клумб.

«Зеленым зонам необходимо уделить отдельное внимание, чтобы они выглядели достойно и эстетично. Подбирая зеленые насаждения, нужно учитывать их безопасность для детей», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он поручил устранить недочеты в укладке резинового покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.
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