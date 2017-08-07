В Пензенской области создали собственный дневник школьника Образование

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Учащиеся Пензенской области смогут получить школьные дневники, содержащие познавательную информацию о малой родине. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Его должны напечатать и 1 сентября детям выдать бесплатно. Денежные средства на это будут заложены на сессии Законодательного собрания», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

Он призвал министра образования региона Александра Воронкова презентовать дневник как можно большему числу людей.

«Мне представляется, что у него очень интересная верстка, […] и для детей он будет очень интересен и познавателен», — отметил Иван Белозерцев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, дневник рассчитан на учащихся 2–5 классов и призван помочь детям адаптироваться к среднему звену. Его оформление связано с историей региона — на страницах, помимо места для оценок, содержится информация о муниципальных образованиях.

Ожидается, что презентация пензенского школьного дневника состоится на текущей неделе.