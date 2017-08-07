23:10:02 Понедельник, 7 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

В Пензенской области создали собственный дневник школьника

19:17 | 07.08.2017 | Образование

Печать

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Учащиеся Пензенской области смогут получить школьные дневники, содержащие познавательную информацию о малой родине. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области создали собственный дневник школьника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Его должны напечатать и 1 сентября детям выдать бесплатно. Денежные средства на это будут заложены на сессии Законодательного собрания», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

Он призвал министра образования региона Александра Воронкова презентовать дневник как можно большему числу людей.

«Мне представляется, что у него очень интересная верстка, […] и для детей он будет очень интересен и познавателен», — отметил Иван Белозерцев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, дневник рассчитан на учащихся 2–5 классов и призван помочь детям адаптироваться к среднему звену. Его оформление связано с историей региона — на страницах, помимо места для оценок, содержится информация о муниципальных образованиях.

Ожидается, что презентация пензенского школьного дневника состоится на текущей неделе.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области женщину осудили за попытку сжечь торгующий спиртным магазин На строительство перинатального центра в Пензе дополнительно направлено 200 млн. рублей
Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра Жилинспекции и подрядчику предложено вместе готовить документы по перинатальному центру
Иван Белозерцев станцевал с Екатериной Банновой на ее 80-летии Оборудование и мебель для перинатального центра Пензы закуплены полностью — министр
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама