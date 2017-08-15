Виктор Кувайцев поручил обустроить подъездные пути к пензенским школам Образование

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил обратить особое внимание на обустройство подъездных путей к школам города.

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В ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в минувший понедельник, 14 августа, начальник городского управления образования Юрий Голодяев доложил о подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

«К первому этапу приемки, который проходил 27 и 28 июня, было предъявлено 14 учреждений, остальные 53 пройдут проверку с 15 по 18 августа», — пояснил он.

По словам начальника управления, в ряде учреждений образования выполнен ремонт кровель, фасадов, актовых залов, прачечных, наружного освещения, путей эвакуации, санитарных узлов, учебных классов, рекреаций, бассейнов и асфальтового покрытия и другие виды работ.

Он отметил, что на некоторых объектах ведутся ремонтные мероприятия, основной объем которых будет завершен к 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.