В Пензенской области число первоклассников уменьшилось, а выпускников — выросло Образование

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. 13 тыс. 769 юных жителей Пензенской области впервые сядут за парты 1 сентября 2017 года, в то время как в 2016-м их было немногим больше — 13 тыс. 983 человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«В 2013 году их насчитывалось 11 тыс. 722, в 2014 — 13 тыс. 55, в 2015 — 13 тыс. 729, в 2016 — 13 тыс. 983», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что будущих выпускников — одиннадцатиклассников — в этом году 5 тыс. 316 человек, что на 203 больше, чем в 2016-м.

«В новом 2017–2018 учебном году в общеобразовательных организациях региона будут учиться 123 тыс. 296 человек, что на 3 тыс. 998 больше, чем в прошлом», — сказали в министерстве.

«В целом за последние пять лет количество учащихся 1–11 классов в школах региона увеличилось на более чем 10 тыс. человек: в 2012 году их насчитывалось 112 тыс. 720, в 2013 — 112 тыс. 397, в 2014 — 114 тыс. 163, в 2015 — 116 тыс. 422, в 2016 — 119 тыс. 980», — добавили в пресс-службе.