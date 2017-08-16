Прокуратура выявила нарушения при проведении ремонта в школе Спасска Образование

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения при проведении капитального ремонта школы №1 Спасска Пензенской области.

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«Установлено, что между школой и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли и замене оконных конструкций, предусматривающий в том числе демонтаж старых окон и установку 130 новых», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она пояснила, что работы по замене окон были приняты заказчиком в полном объеме без замечаний.

«Проверка показала, что монтаж половины установленных блоков произведен с многочисленными нарушениями: не выполнена наружная изоляция из саморасширяющейся ленты по наружному контуру окна, не заполнен монтажный зазор, часть конструкций установлена с перекосом, заполнение монтажных швов теплоизоляционными материалами в отдельных местах выполнено с разрывами и сквозными зазорами», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в отдел образования администрации Спасского района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого все выявленные нарушения устранены.