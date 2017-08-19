Августовское педагогическое совещание в Пензе посвятят воспитанию личности Образование

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Темой областного августовского педагогического совещания, которое ежегодно проводится в Пензе в преддверии учебного года, станет воспитание личности как цель и результат современного образования.

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Представители педагогической общественности из всех районов будут обсуждать связанные с этим вопросы в течение двух дней.

В среду, 23 августа, одновременно будет работать несколько тематических площадок.

На базе филиала «Сказочный дом» детсада №142 «Мечта» будет организован педагогический салон «Развивающая образовательная среда дошкольников».

В школе №74 участники мероприятия обсудят достижение образовательных результатов в начальной школе средствами урочной и внеурочной деятельности. Кроме того, там будет действовать дискуссионная площадка «Воспитательный и образовательный потенциалы предметов естественно-математического цикла».

В пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова педагоги разойдутся еще по пяти площадкам. В центре их внимания будут культурное просвещение школьников, инновационные методы привлечения к чтению и социализация личности в процессе дополнительного образования. Также они обсудят психолого-педагогические основы развития и социализации личности в условиях современного образования.

Кроме того, состоится дискуссия на тему «Методическая работа — инструмент управления качеством образования», будет обсуждаться экскурсионный туризм как средство воспитания.

В пензенском колледже информационных и промышленных технологий педагоги рассмотрят вопрос о развитии кадрового потенциала на основе сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций.

В пятницу, 25 августа, совещание завершится в киноконцертном зале «Пенза».

С 12.30 до 13.45 гости смогут посетить выставку и презентацию культурно-туристических, исторических, профориентационных и образовательно-воспитательных проектов. В частности, можно будет ознакомиться с проектами «Культурная суббота», «Культурный дневник школьника» и «Вагон знаний».

В 14.00 начнется пленарное заседание, в ходе которого будут подведены итоги мероприятия, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.