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Пензенские чиновники и бизнесмены посетят родные школы 1 сентября

11:25 | 21.08.2017 | Образование

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Традиция посещения успешными выпускниками в День знаний школ, в которых они учились, будет продолжена в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские чиновники и бизнесмены посетят родные школы 1 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эту традицию, которую мы заложили в прошлом году, будем сопровождать каждый год — успешные выпускники должны идти в свои школы к детям», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 21 августа.

По его словам, свои родные школы должны посетить сотрудники правительства Пензенской области, руководители крупных предприятий, владельцы малого и среднего бизнеса, врачи, а также работники правоохранительных органов.

«Темы могут быть разными, с моей точки зрения. […] Если приходит директор предприятия, пусть он расскажет о своем предприятии, как он учился в школе, как добился таких результатов. [...] Если придет врач, то он расскажет о сохранении здоровья, о профилактике», — пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил, что представители правоохранительных органов должны выступать перед школьниками в обязательном порядке.

«Это вопросы, связанные с безопасностью, с антитеррором, с сохранением жизни детей. Тем более для нас есть рекомендации Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, что это надо сделать в школах 1 сентября», — добавил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, задача по приглашению успешных выпускников лежит на директорах школ.
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