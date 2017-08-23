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Все пензенские образовательные организации прошли проверку перед учебным годом — министр

18:40 | 23.08.2017 | Образование

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Специальная комиссия проверила все образовательные организации Пензенской области, которые примут детей в предстоящем учебном году. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Все пензенские образовательные организации прошли проверку перед учебным годом — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что выявленные недочеты будут устранены до 1 сентября.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, особое внимание при подготовке к учебному году необходимо уделить вопросам безопасности.

«Профилактическую работу нужно вести постоянно — проводить инструктаж с персоналом, беседовать с детьми, размещать на видных местах памятку о порядке действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал он в ходе заседания областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, состоявшегося в правительстве региона в среду, 23 августа.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо обеспечить комплексную безопасность образовательных организаций.

«Мы обязаны предусмотреть все риски и сделать все, чтобы избежать их», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
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