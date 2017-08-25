В Пензенской области предлагается реализовать новые образовательные проекты Образование

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Новые проекты, которые предлагается реализовать в Пензенской области, представлены министру образования региона Александру Воронкову в минувший четверг, 24 августа.

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Один из них — «Монсики» — учит ребенка правильно понять и пережить ситуацию, в которую он попал, а также осознать состояние окружающих людей, то есть способствует развитию эмоционального интеллекта.

«Наш проект прошел экспертизу в Федеральном институте развития образования, в Российской академии наук и Академии повышения квалификации, а наши коллеги из Сингапура назвали его лучшей методикой развития детей», — отметил директор по развитию «Академии Монсиков» Андрей Давидюк.

В рамках презентации была предложена апробация проекта в пяти школах Пензенской области, включающая в себя обучение 25 педагогов, вовлечение 250–300 детей и полное обеспечение участников методическими материалами.

В свою очередь координатор проекта «Всероссийская школьная летопись. Книга класса» издательского дома «Живая классика» Ольга Бурыкина предложила внедрить «Книгу класса».

Она позволяет запомнить школьное время не только в виде фотографий и иллюстраций, но и увековечить мысли, мечты и переживания, зафиксированные на бумаге учениками, дает возможность детям попробовать себя в роли автора, издателя, дизайнера, фотографа и редактора.

В пилотном запуске проекта приняли участие десять школ Москвы и Санкт-Петербурга. В результате было выпущено 10 неповторимых «Книг класса».

Представители издательства «Просвещение» Татьяна Толмачева и Максим Терехов предложили расширить сотрудничество в рамках проекта «Учи.ru» — онлайн-платформы, с помощью которой дети из разных регионов изучают школьные предметы в интерактивной форме.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, Александр Воронков поручил ректору Института регионального развития Ольге Федосеевой детально ознакомиться с данными проектами и оценить перспективы их реализации.