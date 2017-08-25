Школа в Лесном пока продолжит работать без среднего звена — Юрий Голодяев Образование

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Филиал школы №66 в поселке Лесной города Пензы, где предусмотрены только начальные классы, пока продолжит работать без среднего звена. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев, отвечая на вопрос депутата от округа №17 Алексея Рогонова о возможности открытия с 5 по 9 классов.

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«В ближайшее время перспективы такой нет, если не изменится демографическая ситуация в поселке. Там четыре класса, по-моему, на будущий год. Наполняемость классов — 7–8 человек», — уточнил он в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Юрий Голодяев добавил, что именно малое количество учащихся привело к тому, что организация стала филиалом школы №66.

«По нормативам для того, чтобы учитель получал полноценную заработную плату […] за счет субвенций из регионального бюджета, наполняемость классов должна быть 25 человек. Если в классе восемь человек, то учитель может получать только 25–30% заработной платы», — пояснил он.