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Школе в «Спутнике» присвоено имя Лермонтова

16:34 | 25.08.2017 | Образование

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Законопроект о присвоении средней общеобразовательной школе «Спутник» в селе Засечном имени Михаила Лермонтова принят в ходе 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

Школе в «Спутнике» присвоено имя Лермонтова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензенской области стартовал новый проект — «Именная школа». Его цель — присваивать имена выдающихся земляков школам-новостройкам», — пояснил министр образования региона Александр Воронков, выступая по данному вопросу перед депутатами.

Он отметил, что соответствующая инициатива была поддержана всей педагогической общественностью.

По словам Александра Воронкова, школа в «Спутнике» стала первой в рамках этого проекта.

В итоге решение о присвоении имени поэта новой школе было принято депутатами единогласно.
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