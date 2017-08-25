Школе в «Спутнике» присвоено имя Лермонтова
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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Законопроект о присвоении средней общеобразовательной школе «Спутник» в селе Засечном имени Михаила Лермонтова принят в ходе 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 25 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В Пензенской области стартовал новый проект — «Именная школа». Его цель — присваивать имена выдающихся земляков школам-новостройкам», — пояснил министр образования региона Александр Воронков, выступая по данному вопросу перед депутатами.
Он отметил, что соответствующая инициатива была поддержана всей педагогической общественностью.
По словам Александра Воронкова, школа в «Спутнике» стала первой в рамках этого проекта.
В итоге решение о присвоении имени поэта новой школе было принято депутатами единогласно.