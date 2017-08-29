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В Пензе припарковать машины у школ 1 сентября смогут только родители

15:45 | 29.08.2017 | Образование

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Все парковочное пространство вблизи образовательных организаций Пензы необходимо задействовать 1 сентября под размещение машин родителей учащихся. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе припарковать машины у школ 1 сентября смогут только родители. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В День знаний необходимо исключить нахождение личного автотранспорта на территории учебных заведений, кому бы он ни принадлежал, включая директора школы», — сказал он в ходе заседания антитеррористической комиссии, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 29 августа.

Виктор Кувайцев также призвал освободить парковки, находящиеся вне территории школ, но неподалеку от них.

«Рядом с гимназией №44 есть парковка администрации Железнодорожного района, есть парковочные места у ДК имени Ф.Э. Дзержинского и другие площадки», — привел он пример.

Мэр отметил, что торжественные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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