В Пензе припарковать машины у школ 1 сентября смогут только родители Образование

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Все парковочное пространство вблизи образовательных организаций Пензы необходимо задействовать 1 сентября под размещение машин родителей учащихся. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

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«В День знаний необходимо исключить нахождение личного автотранспорта на территории учебных заведений, кому бы он ни принадлежал, включая директора школы», — сказал он в ходе заседания антитеррористической комиссии, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 29 августа.

Виктор Кувайцев также призвал освободить парковки, находящиеся вне территории школ, но неподалеку от них.

«Рядом с гимназией №44 есть парковка администрации Железнодорожного района, есть парковочные места у ДК имени Ф.Э. Дзержинского и другие площадки», — привел он пример.

Мэр отметил, что торжественные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба администрации Пензы.