На Шуисте заложен первый камень в основание новой школы Образование

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Первый камень в основание новой школы на 660 мест заложен на улице Светлой в Пензе в среду, 30 августа.

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В церемонии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев, и.о. вице-мэра Магомед Агамагомедов и начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Незадолго до этого Магомед Агамагомедов пояснил, что школа модульного типа предполагает наличие нескольких блоков, в том числе спортивного, а также для учащихся начальных и 5–11 классов, объединенных одним общим пространством.

Он уточнил, что школу планируется сдать до 15 августа 2018 года.

«На сегодняшний день, в соответствии с утвержденным графиком, сделана подготовка территории, […] забито 1 тыс. 12 свай», — сообщил он, добавив, что начаты монолитные работы по устройству стен.

После этого почетные гости по очереди уложили по одному кирпичу на бетонную заготовку.

Комментируя проект школы, Иван Белозерцев поручил Виктору Кувайцеву предусмотреть подъездные пути к ней.

«Мы будем в новые школы приглашать гостей», — пояснил глава региона, отметив, что в перспективе планируется показать учреждение спикеру Госдумы России Вячеславу Володину.

По проекту, общая площадь здания новой школы на Шуисте составляет более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться одного до четырех.

Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, проект предусматривает два спортивных зала и один актовый, столовую с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

Проектом предусмотрена возможность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.