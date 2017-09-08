В Пензе молодых педагогов торжественно посвятили в профессию Образование

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. 115 молодых педагогов приняли участие в церемонии посвящения в профессию, которая состоялась в классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского в Пензе в пятницу, 8 сентября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

К учителям, которые только начинают свой трудовой путь, с напутственным словом обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Профессия учителя сложная. Она требует больших усилий и постоянного внимания. Зато это самая уважаемая профессия. Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше молодых кадров приходило работать в пензенские школы», — сказал он.

Глава региона призвал молодых педагогов активнее осваивать и внедрять в свою работу современные технологии, чтобы соответствовать требованиям времени.

Согласно данным министерства образования Пензенской области, в школах региона работают около 9 тыс. педагогов, средний возраст которых превышает 40 лет.

За три года — с 2014 по 2016 годы — в школы пришли 350 молодых учителей, а в 2017-м — еще более 150.

В целом число педагогов, проработавших в школе от 1 до 3 лет, составит в текущем году 842 человека.