В Пензенской области стартует новый проект для школьников «Культурная суббота» Образование

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Новый образовательный проект «Культурная суббота» будет реализован в Пензенской области в 2017–2018 учебном году.

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В его рамках раз в месяц по субботам будут проводиться интегрированные уроки в различных учреждениях культуры, а также экскурсии, походы и поездки по родному краю.

«Участие школьников в проекте «Культурная суббота» будет способствовать расширению и углублению базового уровня знаний не только по краеведению, но и по таким учебным курсам, как литература, история, биология, география, экология и другие, в будущем обеспечит интеграцию исторического и культурного характеров образования и воспитания», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В ведомстве добавили, что свои впечатления учащиеся будут записывать в «Культурный дневник школьника Пензенской области», который был разработан в рамках проекта «Малая родина».