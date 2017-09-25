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Педагог из Мокшана представляет регион на конкурсе «Учитель года России»

17:44 | 25.09.2017 | Образование

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Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Анна Макарова, преподающая русский язык и литературу в школе №1 поселка Мокшан, представляет Пензенскую область на конкурсе «Учитель года России», который проходит в Сочи.

Педагог из Мокшана представляет регион на конкурсе «Учитель года России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем принимают участие 85 педагогов из всех регионов страны. Среди претендентов на победу больше всего учителей русского языка и литературы — 16, а также истории, права и обществознания — 14.

В предстоящий вторник, 26 сентября, Анне Макаровой предстоит представить вниманию жюри свой методический семинар, а 28 сентября — показать конкурсный урок.

Испытания будут проходить на базе сочинской школы №100.

Имя лучшего учителя России будет названо в Государственном Кремлевском дворце в четверг, 5 октября, сообщается на сайте Института регионального развития Пензенской области.
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