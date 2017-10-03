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10 студентов из Китая приступили к обучению в ПГУ

09:48 | 03.10.2017 | Образование

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. 10 студентов из Педагогического института города Ляньюньган провинции Цзянсу Китая приступили к занятиям в Пензенском государственном университете в минувший понедельник, 2 октября.

10 студентов из Китая приступили к обучению в ПГУ

Фото: Pnzgu.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, они будут учиться по программе «Педагогическое образование» — профиль «Музыка» на кафедре «Музыка и методика преподавания музыки».

«В беседе с деканом факультета педагогики, психологии и социальных наук Александром Тугаровым студенты пояснили, что два года они изучали музыку в своем институте. Они стремятся получить хорошую профессиональную подготовку по вокалу и музыкальному инструменту в лучших традициях русского классического музыкального искусства», — отметили в пресс-службе.

В ПГУ добавили, что студенты из Китая, как ожидается, станут участниками проекта «Педагогическая филармония», первый концерт которого в новом сезоне состоится в конце ноября.
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