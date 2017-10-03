В Пензе отметили лучших педагогов Образование

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Чествование педагогов, показавших высокие результаты в работе, состоялось в пензенской областной филармонии в преддверии Дня учителя, 3 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

С приближающимся праздником их поздравил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что именно от людей, работающих в школах, колледжах и вузах, во многом зависит будущее города, региона и страны в целом.

«Пензенские педагоги достойно несут звание учителя. Об этом говорят показатели качества образования. У нас много титулованных, заслуженных учителей, обладателей высоких квалификационных категорий, различного рода наград, победителей и лауреатов конкурсов», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев лично вручил лучшим работникам сферы образования благодарственные письма и почетные грамоты.