Определены 12 учителей из пензенских сел, которые поедут в Великобританию на стажировку
Печать
Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Двенадцать учителей английского языка из сельских школ Пензенской области, показавшие лучшие результаты на аттестации по итогам профессиональной переподготовки, отправятся на стажировку в Великобританию.
Фото: Minobr.pnzreg.ru
Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, повышать квалификацию педагоги будут в городе Гастинг, где действует один из крупнейших колледжей страны.
Предполагается, что на 14 дней учителя погрузятся в языковую среду и смогут повысить уровень владения английским.
В первом этапе профессиональной переподготовки, прошедшем на базе Пензенского государственного университета, приняли участие 60 учителей английского языка.
Для организации языковой практики были привлечены граждане и преподаватели стран, в которых английский является официальным государственным, а также педагоги пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.