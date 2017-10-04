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Определены 12 учителей из пензенских сел, которые поедут в Великобританию на стажировку

18:52 | 04.10.2017 | Образование

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Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Двенадцать учителей английского языка из сельских школ Пензенской области, показавшие лучшие результаты на аттестации по итогам профессиональной переподготовки, отправятся на стажировку в Великобританию.

Определены 12 учителей из пензенских сел, которые поедут в Великобританию на стажировку

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, повышать квалификацию педагоги будут в городе Гастинг, где действует один из крупнейших колледжей страны.

Предполагается, что на 14 дней учителя погрузятся в языковую среду и смогут повысить уровень владения английским.

В первом этапе профессиональной переподготовки, прошедшем на базе Пензенского государственного университета, приняли участие 60 учителей английского языка.

Для организации языковой практики были привлечены граждане и преподаватели стран, в которых английский является официальным государственным, а также педагоги пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.
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