Определены 12 учителей из пензенских сел, которые поедут в Великобританию на стажировку Образование

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Двенадцать учителей английского языка из сельских школ Пензенской области, показавшие лучшие результаты на аттестации по итогам профессиональной переподготовки, отправятся на стажировку в Великобританию.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, повышать квалификацию педагоги будут в городе Гастинг, где действует один из крупнейших колледжей страны.

Предполагается, что на 14 дней учителя погрузятся в языковую среду и смогут повысить уровень владения английским.

В первом этапе профессиональной переподготовки, прошедшем на базе Пензенского государственного университета, приняли участие 60 учителей английского языка.

Для организации языковой практики были привлечены граждане и преподаватели стран, в которых английский является официальным государственным, а также педагоги пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.