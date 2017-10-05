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Виктор Кувайцев поздравил пензенских учителей с профессиональным праздником

08:40 | 05.10.2017 | Образование

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил педагогов Пензы с Днем учителя, который отмечается в четверг, 5 октября.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских учителей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы — представители одной из самых нужных и самых сложных профессий. Вы — движущая сила, крепкая, надежная опора нашего образования. Вы, дорогие учителя, настоящие хранители знаний, люди богатейшей души и большого сердца. Сколько нужно доброты, терпения и мудрости, чтобы работать с детьми!» — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что, благодаря профессионализму, терпению, опыту и таланту педагогов, а также любви к детям формируются их нравственные, гражданские и патриотические ориентиры, в полной мере раскрываются и реализуются способности.

«Пусть тепло души, доброта и мудрость, которыми вы щедро делитесь с детьми, возвращаются к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых идей, свершений и побед!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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