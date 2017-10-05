Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя Образование

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя, который отмечается в четверг, 5 октября.

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«Учитель — это скорее не профессия, а призвание души. В этом деле способны добиться результатов лишь увлеченные, творческие и инициативные люди, безмерно терпеливые и безгранично любящие детей. Успешным учителем может стать лишь тот, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа», — отметил он.

Валерий Савельев подчеркнул, что педагоги учат детей не только основам грамматики и арифметики, но и любви к России, прививая им чувство гордости за свою малую родину и страну.

«Вы учите детей мыслить и высказывать свое мнение, учите их труду и самостоятельности, воспитываете интерес к искусству, формируете художественный вкус и общую культуру. Своей самоотверженностью и неустанным трудом вы закладываете основы завтрашнего дня для Пензы и Сурского края», — уточнил глава Пензы.

Он добавил, что в пензенских школах трудятся настоящие профессионалы своего дела.

«Это неоднократно было доказано победами педагогов нашего города на различных конкурсах всероссийского масштаба. Пензенские школьники и студенты побеждают в олимпиадах, как межрегионального и всероссийского, так и международного уровней, а выпускники наших школ учатся в лучших вузах страны и зарубежья, что также свидетельствует о мастерстве и таланте сурских педагогов», — пояснил Валерий Савельев.

Глава города выразил уверенность, что профессионализм, опыт, терпение, мудрость учителей и их верность профессии позволят с успехом решать задачи, стоящие перед российским образованием.

«Я выражаю искреннюю признательность всем учителям города и ветеранам педагогического труда за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения, воспитание и обучение юных пензенцев. Низкий поклон за ваш нелегкий, но столь нужный каждому из нас, труд. Пусть этот праздничный день будет наполнен добрыми пожеланиями и яркими эмоциями! От всей души я желаю вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма, удачи во всех делах, вдохновения, талантливых, усидчивых, целеустремленных и благодарных учеников! Пусть работа приносит радость и удовлетворение от результатов вашего труда!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба пензенской гордумы.