20:45:42 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

Педагог обратила внимание депутата Госдумы на нехватку мест в детсадах для детей до 3 лет

19:14 | 05.10.2017 | Образование

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Директор центра технологического обучения Пензы, глава реготделения Союза женщин России, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова обратила внимание депутата Госдумы РФ Ивана Фирюлина на проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет, предложив предусмотреть денежные средства на их создание при принятии бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

Педагог обратила внимание депутата Госдумы на нехватку мест в детсадах для детей до 3 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Школы будут строиться [при поддержке государства], а садики нет. Поэтому на сегодня в регионах, я знаю, и в городе Пензе большая проблема в выполнении указов президента по обеспечению детей от 0 до 3 лет [местами в детсадах]», — сказала она в ходе встречи, посвященной реализации партийных проектов, состоявшейся в пензенском штабе «Единой России» в четверг, 5 октября.

Светлана Кудинова добавила, что, помимо проблемы очередности, есть вопросы по наличию мест в детсадах в районе проживания конкретного ребенка.

«[Предлагаю] посмотреть в рамках финансирования всех партийных проектов еще раз, возобновить программу «Детские сады – детям» для того, чтобы регионы могли выполнить [задачу по ликвидации очередности в детсады], потому что сам по себе регион никогда не построит детский сад», — пояснила она.

Директор центра технологического обучения также призвала увеличить финансирование системы дополнительного образования, в которой она трудится около 5 лет.

«Там финансируется коммуналка и заработная плата — две статьи. А если инструмент устарел?» — поинтересовалась Светлана Кудинова.

Она предложила Ивану Фирюлину лично посетить возглавляемое ею учреждение, чтобы оценить реальное положение дел.

«Можно я Вас приглашу к себе, в свое учреждение дополнительного образования, которое должно профориентацию детей делать, в том числе на развитие промышленности и сельского хозяйства региона нашего? У меня станки 1956 года. У меня 20 компьютеров на 3 тыс. 800 детей, которых я обучаю по госзаданию», — сказала Светлана Кудинова.

Она подчеркнула, что дополнительное образование, в отличие от среднего и дошкольного, не было охвачено компьютеризацией.

«Одним технопарком мы никогда не заставим молодежь уверовать в то, что нашей стране нужны высокообразованные люди», — отметила заслуженный учитель РФ.

В свою очередь Иван Фирюлин обратился с просьбой к членам «Единой России» и сторонникам партии, работающим в сфере образования, представить конкретные данные о потребности в местах в детсадах.
Актуальное
Читайте также
В Пензе тепло поступило в 94% жилых домов В Пензе силовики задержали адвоката и его знакомого при получении 500 тыс. рублей
Педагогов поздравили с Днем учителя в киноконцертном зале «Пенза» В Пензе на улице Пушкина «ВАЗ» снес новое ограждение
В Пензе суд взыскал с владельца собаки 20 тыс. рублей за укус ребенка Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама