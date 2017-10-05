Педагог обратила внимание депутата Госдумы на нехватку мест в детсадах для детей до 3 лет Образование

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Директор центра технологического обучения Пензы, глава реготделения Союза женщин России, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова обратила внимание депутата Госдумы РФ Ивана Фирюлина на проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет, предложив предусмотреть денежные средства на их создание при принятии бюджета страны на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

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«Школы будут строиться [при поддержке государства], а садики нет. Поэтому на сегодня в регионах, я знаю, и в городе Пензе большая проблема в выполнении указов президента по обеспечению детей от 0 до 3 лет [местами в детсадах]», — сказала она в ходе встречи, посвященной реализации партийных проектов, состоявшейся в пензенском штабе «Единой России» в четверг, 5 октября.

Светлана Кудинова добавила, что, помимо проблемы очередности, есть вопросы по наличию мест в детсадах в районе проживания конкретного ребенка.

«[Предлагаю] посмотреть в рамках финансирования всех партийных проектов еще раз, возобновить программу «Детские сады – детям» для того, чтобы регионы могли выполнить [задачу по ликвидации очередности в детсады], потому что сам по себе регион никогда не построит детский сад», — пояснила она.

Директор центра технологического обучения также призвала увеличить финансирование системы дополнительного образования, в которой она трудится около 5 лет.

«Там финансируется коммуналка и заработная плата — две статьи. А если инструмент устарел?» — поинтересовалась Светлана Кудинова.

Она предложила Ивану Фирюлину лично посетить возглавляемое ею учреждение, чтобы оценить реальное положение дел.

«Можно я Вас приглашу к себе, в свое учреждение дополнительного образования, которое должно профориентацию детей делать, в том числе на развитие промышленности и сельского хозяйства региона нашего? У меня станки 1956 года. У меня 20 компьютеров на 3 тыс. 800 детей, которых я обучаю по госзаданию», — сказала Светлана Кудинова.

Она подчеркнула, что дополнительное образование, в отличие от среднего и дошкольного, не было охвачено компьютеризацией.

«Одним технопарком мы никогда не заставим молодежь уверовать в то, что нашей стране нужны высокообразованные люди», — отметила заслуженный учитель РФ.

В свою очередь Иван Фирюлин обратился с просьбой к членам «Единой России» и сторонникам партии, работающим в сфере образования, представить конкретные данные о потребности в местах в детсадах.