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Педагогов поздравили с Днем учителя в киноконцертном зале «Пенза»

19:29 | 05.10.2017 | Образование

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Педагоги из разных муниципальных районов области приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Дня учителя, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 5 октября.

Педагогов поздравили с Днем учителя в киноконцертном зале «Пенза»

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие учителя, подвижники в деле формирования человеческих душ! С особым волнением поздравляю сегодня вас — учителей, ветеранов педагогического труда — с профессиональным праздником! Выражаю вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за нелегкий и ответственный труд, необходимый региону и Российской Федерации, и в вашем лице — моим школьным учителям Антонине Федоровне Скуридиной, Ивану Яковлевичу Печерскому и многим другим педагогам», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что роль учителя в жизни человека сложно переоценить.

Глава региона также выразил мнение, что в педагогической сфере необходимо активнее развивать институт наставничества, в рамках которого более опытные специалисты будут делиться знаниями и наработками с молодыми кадрами.

В продолжение мероприятия состоялось награждение наиболее отличившихся педагогов, за которым последовал праздничный концерт.
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