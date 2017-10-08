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Пензенский госуниверситет присоединится к «Неделе без турникетов»

15:33 | 08.10.2017 | Образование

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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Пензенский государственный университет присоединится к акции «Неделя без турникетов», которая проводится ежегодно под эгидой Союза машиностроителей страны в рамках федеральной программы «Работай в России!» и направлена на повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

Пензенский госуниверситет присоединится к «Неделе без турникетов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этом году она состоится 16–22 октября.

«Для обучающихся школ и университета будет проведен ряд профориентационных мероприятий, на которых они смогут познакомиться с современными профессиями и предприятиями, наиболее востребованными на промышленном производстве в Пензенской области», — прокомментировали в региональном центре содействия трудоустройству и адаптации выпускников ПГУ.

В частности, запланированы экскурсии на предприятия «Рубин», «Электроприбор», «Радиозавод» и «Пензенский завод точных приборов», а также занятия в политехнической школе ПГУ.

Согласно анонсу, размещенному на сайте вуза, мероприятия будут проводиться отдельно — для будущих абитуриентов и студентов.
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