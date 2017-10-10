Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Пензе галереи почета педагогов Образование

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам рассмотреть возможность открытия в Пензе галереи почета педагогов.

Фото: Pnzreg.ru

Соответствующая идея обсуждалась в ходе встречи с педагогической общественностью, состоявшейся в губернаторском доме во вторник, 10 октября.

По итогам обсуждения актуальных вопросов глава региона также распорядился пересмотреть принципы финансирования мероприятий по повышению квалификации учителей, чтобы возможность участвовать в них была в том числе у представителей сельских малокомплектных школ.

Кроме того, собравшиеся обсудили идеи открытия в Пензе дома учителя, разработки учебников по истории, английскому языку и географии по федеральным стандартам с привязкой к региону, а также другие инициативы, сообщает пресс-служба регионального правительства.