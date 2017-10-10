21:07:42 Вторник, 10 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 12 октября в 11.00 в ИА «PenzaNews» пройдет презентация отчета о состоянии гражданского общества в регионе

Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Пензе галереи почета педагогов

17:01 | 10.10.2017 | Образование

Печать

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам рассмотреть возможность открытия в Пензе галереи почета педагогов.

Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Пензе галереи почета педагогов

Фото: Pnzreg.ru

Соответствующая идея обсуждалась в ходе встречи с педагогической общественностью, состоявшейся в губернаторском доме во вторник, 10 октября.

По итогам обсуждения актуальных вопросов глава региона также распорядился пересмотреть принципы финансирования мероприятий по повышению квалификации учителей, чтобы возможность участвовать в них была в том числе у представителей сельских малокомплектных школ.

Кроме того, собравшиеся обсудили идеи открытия в Пензе дома учителя, разработки учебников по истории, английскому языку и географии по федеральным стандартам с привязкой к региону, а также другие инициативы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой ревнивец приговорен к 15 месяцам колонии за смерть молодой возлюбленной Губернатор оценил ход реконструкции дома культуры в Тамале
В Пензе осужден грабитель, выпивший литр украденного вермута на лавочке у магазина В «Ростелекоме» наблюдают рост популярности услуги «Web-видеоконференции»
Прекращено уголовное дело, возбужденное после гибели человека на заводе «МашСталь» Мошенник под видом следователя пытался выманить у жительницы Пензы 700 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама