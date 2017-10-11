Психолого-педагогические кабинеты открыты еще в шести районах Пензенской области Образование

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Базовые психолого-педагогические кабинеты, работа по созданию которых была начата в школах Пензенской области в 2016 году, открыты еще в шести районах — Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Для работы кабинетов подготовлена вся необходимая документация, выделены оборудованные помещения. Для специалистов проведено установочное совещание в областном центре психолого-педагогического и медицинского сопровождения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что помощь на базе этих кабинетов будет оказываться учащимся и жителям районов бесплатно, так как финансирование их работы осуществляется за счет средств регионального бюджета.

В 2016–2017 учебном году в школах Пензенской области работал 151 педагог-психолог. Полностью потребность в данных специалистах была удовлетворена в школах Пензы, Кузнецка, Никольского и Кузнецкого районов.

1 сентября прошлого года начали функционировать базовые психолого-педагогические кабинеты в Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Спасском и Пензенском районах. Помощь здесь могут получить все жители муниципального образования.

1 февраля 2017 года были открыты кабинеты в Башмаковском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Колышлейском и Тамалинском районах.

В 2018 году этой работой планируется охватить всю Пензенскую область.