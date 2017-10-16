Губернатор поручил приобрести автобус для школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил приобрести автобус для школы в городе «Спутник», которой в конце августа 2017 года было присвоено имя Михаила Лермонтова. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов в ходе мероприятия, посвященного 203-й годовщине со дня рождения поэта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017-м году в «Тарханах» состоялся один из самых лучших Дней поэзии, собравший многих почитателей таланта поэта из разных регионов России. Губернатор передал музею бесценные подарки — офицерские эполеты и саблю начала XIX века, а также гравюры времен Отечественной войны 1812 года», — сказал он.

Зампред регионального правительства добавил, что снят фильм о Михаиле Лермонтове, который вскоре можно будет увидеть в эфире местных телеканалов.

«Но главным подарком ко дню рождения поэта в этом году стала первая в Пензенской области именная школа, открытая 1 сентября в городе «Спутник». В учебном заведении, которое носит имя Михаила Лермонтова, обучаются 1 тыс. 400 детей и подростков. Губернатор дал поручение в течение учебного года приобрести для школы комфортабельный автобус, чтобы ученики могли приезжать в «Тарханы» на экскурсии», — цитирует Олега Ягова пресс-служба правительства региона.