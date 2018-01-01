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Форум «Профориентация» состоится в ПензГТУ 18 октября

16:50 | 16.10.2017 | Образование

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Форум «Профориентация» для учащихся 8–11 классов и их родителей пройдет в главном корпусе Пензенского государственного технологического университета в предстоящую среду, 18 октября.

Форум «Профориентация» состоится в ПензГТУ 18 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предусмотрено четыре информационных блока — абитуриентский, психологический, личностный и профориентационный.

Ожидается, что мастер-классы, подготовленные студентами и специалистами вуза, а также представителями работодателей, позволят школьникам овладеть различными технологиями выбора профессии.

Программа построена таким образом, что ученик сможет посетить мероприятия во всех четырех блоках: побывать на мастер-классе по профопределению, научиться правильно организовывать свое время при подготовке к вузу, пройти тестирование у психологов и узнать, как добиваться поставленных целей.

Кроме того, все желающие смогут в приемной комиссии получить информацию об особенностях приемной кампании 2018 года, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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