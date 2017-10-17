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Пензенские образовательные организации получат 12 новых комплектов для робототехники

16:58 | 17.10.2017 | Образование

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Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Двенадцать образовательных организаций Пензенской области получат новые комплекты для занятий робототехникой.

Пензенские образовательные организации получат 12 новых комплектов для робототехники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — пензенский городской ресурсный центр по робототехнике, которым является школа с углубленным изучением информатики №68. Кроме того, наборы будут переданы в учреждения дополнительного образования Пензы, Кузнецка, Нижнеломовского, Мокшанского, Спасского, Городищенского, Каменского, Кузнецкого районов и Сердобска.

В состав каждого комплекта входят ноутбуки, базовые и ресурсные образовательные наборы «Lego ЕV3» и тренировочные поля.

Они приобретены в рамках госпрограммы «Развитие образования в Пензенской области на 2014–2020 годы», за счет которой в 2017 году закуплено робототехническое оборудование более чем на 4 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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