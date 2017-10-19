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В техникумах и колледжах Пензенской области в 2018 году будет 5,5 тыс. бюджетных мест

17:35 | 19.10.2017 | Образование

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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. 5 тыс. 565 бюджетных мест будет выделено в учреждениях среднего профессионального образования Пензенской области для обучения в 2018 году. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Елена Петросова в ходе заседания государственно-общественного совета по подготовке квалифицированных рабочих кадров при правительстве Пензенской области.

В техникумах и колледжах Пензенской области в 2018 году будет 5,5 тыс. бюджетных мест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что контрольные цифры приема сформированы в соответствии с социально-экономическим развитием региона и потребностями объединений работодателей.

Наибольший объем мест распределен для подготовки специалистов по энергетике, машиностроению и материалобработке, транспортным средствам, сельскому хозяйству, строительству и производству потребительских товаров.

Самыми востребованными оказались специальности «Сестринское дело» — 300 мест, «Сварщик» — 200, «Повар, кондитер» — 415, «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» — 190, «Информационные системы и программирование» — 300 и «Технология металлообрабатывающего производства» — 125 мест.

Елена Петросова отметила, что в 2018 году будет открыто обучение по трем новым специальностям — «Акушерское дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Управление качеством продукции, процессов и услуг».

Также на заседании было рассмотрено предложение пензенской торгово-промышленной палаты о проведении профессионально-общественной аккредитации программ в образовательных организациях Пензенской области экспертным сообществом — уполномоченной организацией работодателей, которые входят в ТПП, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» в 2017 году по 86 профессиям и специальностям в техникумах и колледжах Пензенской области было выделено 4 тыс. 340 бюджетных мест.
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