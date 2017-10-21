В Пензе обсудили подготовку кадров для швейной отрасли Образование

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Совещание, посвященное подготовке кадров для швейной отрасли, состоялось в министерстве образования Пензенской области в субботу, 21 октября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Его провел министр образования региона Александр Воронков. Участниками совещания стали руководители швейных предприятий, а также колледжей, осуществляющих подготовку кадров для отрасли.

В ходе встречи участники обсудили подходы к реализации проекта по системной работе в деле подготовки кадров для швейного производства, в том числе совместную профориентационную работу, использование возможностей федеральных государственных образовательных стандартов для практикоориентированного обучения, а также содействие молодежи в деле закрепления в коллективах предприятий.

Как сообщает пресс-служба Минобразования региона, промежуточные итоги реализации проекта будут подведены в Кузнецке в декабре.