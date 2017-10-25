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В Пензе педагогов научили определять признаки наркотического опьянения у учащихся

18:45 | 25.10.2017 | Образование

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Полицейские научили педагогов определять поведенческие и физиологические признаки наркотического опьянения у школьников в ходе семинара, состоявшегося на базе Института регионального развития Пензенской области.

В Пензе педагогов научили определять признаки наркотического опьянения у учащихся

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного управления МВД России, его провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

«Полицейские разъяснили учителям и преподавателям, какие виды профилактической работы они могут проводить в школах и средне-специальных учебных заведениях», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также педагогам напомнили об административной и уголовной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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