В Пензе дан старт новому сезону проекта «PROдвижение» Образование

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Старт новому сезону муниципального кластерного проекта «PROдвижение», который призван помочь осознанно подойти к выбору будущей профессии, дан во дворце детского и юношеского творчества Пензы в пятницу, 27 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Перед началом официальной части была организована дискуссионная площадка, в работе которой принял участие мэр Виктор Кувайцев.

Он обсудил реализацию проекта с учащимися и их наставниками. В ходе беседы был сделан акцент на преимуществах «PROдвижения» и на роли данной инициативы в повышении узнаваемости Пензы.

«Мы представляем свой город на разных площадках — в России, Европе, мире — и в эти моменты рассказываем о нашей богатой истории, самобытной культуре. Да, безусловно, это вызывает интерес у инвестора, ему важно знать, чем живет город, но, с другой стороны, ему гораздо интереснее было бы своими глазами оценить презентацию ваших высокотехнологичных проектов. Уверен, в такой презентации он увидит большой потенциал будущего города», — отметил глава администрации Пензы.

Он предложил проверить это на практике и выразил готовность воплотить идею включения в конкурс гранатовой поддержки молодежного направления по созданию подобных проектов.

После окончания дискуссии состоялась торжественная часть, в ходе которой Виктор Кувайцев отметил значительные успехи, которые показывают талантливые школьники.

«Вы с удивительной легкостью и большим энтузиазмом генерируете современные, смелые, креативные и прогрессивные идеи, которые, как показывает практика, очень востребованы обществом. Уверен, у вас есть большая перспектива в создании грандиозных и уникальных проектов. Развивайтесь, растите, самосовершенствуйтесь и побеждайте», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.