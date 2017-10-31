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В Пензе для учителей впервые стартовали «Авторские семинары»

16:24 | 31.10.2017 | Образование

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Проект «Авторские семинары», направленный на повышение профессионального мастерства учителей, впервые стартовал в Пензенской области во вторник, 31 октября.

В Пензе для учителей впервые стартовали «Авторские семинары»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника отдела общего образования и информационного обеспечения управления образования Пензы Татьяна Лиханова, в ходе августовского педагогического совещания было дано поручение продумать возможные формы повышения учительского мастерства.

«Мы решили посмотреть, проанализировать [работу] учителей-предметников, которые на протяжении целого ряда лет выпускают успешных выпускников 9–11 классов, готовят их качественно […] и предложить им разработать программу практикумов-семинаров», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в результате лучшие педагоги проведут не один семинар, а три сессии в каникулярное время в течение учебного года.

«Прежде всего будут потребности [учителей] учтены — обязательно входной контроль будет идти: какие сложности и трудности испытывают педагоги по тому или иному предмету при реализации образовательных программ и подготовке своих выпускников к успешной сдаче единого государственного экзамена. На основании этого соответственно программа будет выдаваться», — отметила Татьяна Лиханова.

Она подчеркнула, что в рамках «Авторских семинаров» не будет лекций.

«Будут практикумы, тренинги. Обязательно будут какие-то самостоятельные задания между сессиями», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, количество желающих пройти такое обучение превысило возможности организаторов.

«Особенно это касается групп, где у нас информатика и английский язык», — уточнила Татьяна Лиханова.

Она добавила, что учителей не принуждали участвовать в семинарах.

«Мы просили направить педагогов руководителей тех школ, которые на протяжении последних трех лет показывают низкие результаты на ЕГЭ», — сообщила замначальника отдела.

Участие в «Авторских семинарах» принимают около 220 учителей, разделенных на девять учебных групп по восьми предметам — истории, обществознанию, химии, биологии, физике, русскому и английскому языкам, информатике и математике.

Вести их будут учителя следующих школ: №68 — Мария Савинкина и Эльвира Акчурина, №36 — Ольга Соколова и Валентина Шокарова, №56 — Наталья Переяслова, №66 — Вера Махонина, №76 — Елена Суханова, №20 — Галина Куроедова и Олег Мандрыченко, №12 — Таисия Огарева, лицея современных технологий обучения — Венера Прончатова, Маргарита Близнина и Татьяна Обидина, гимназий №42 — Ольга Симонова, №44 — Николай Сафронкин, №13 — Ольга Драгунова, №6 — Татьяна Долганова, Светлана Кочергина, Наталья Горячкина и Оксана Кузнецова.

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