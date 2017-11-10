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В программах трех пензенских школ выявлены нарушения

10:17 | 10.11.2017 | Образование

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Нарушения требований законодательства об образовании выявлены в школах №17, №49 и №58 города Пензы в результате совместной проверки прокуратуры и регионального Минобразования.

В программах трех пензенских школ выявлены нарушения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в школе №58 отсутствует разработанная и утвержденная образовательная программа среднего общего образования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что во всех трех школах структура образовательных программ не соответствует требованиям нормативных правовых актов, регулирующих порядок организации и осуществления деятельности.

«Так, количество часов на изучение русского языка в образовательной программе начального общего образования, утвержденной в школе №58, не соответствует учебному предмету в плане и расписании занятий. Нововведения в программы в связи с изменениями федеральных государственных образовательных стандартов в этих школах вносятся несвоевременно», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с выявленными нарушениями в адрес директоров учреждений были внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
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