Педагог из Пензы прошла в финал конкурса «Воспитатель года России» Образование

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Инструктор по физической культуре детсада №57 города Пензы Маргарита Ежова в числе 10 специалистов из разных регионов страны прошла в заключительный этап конкурса «Воспитатель года России – 2017».

Фото: Pgduma.ru

Она успешно выдержала два очных конкурсных испытания в Рязани — «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми», по результатам которых удостоена статуса лауреата.

Теперь Маргарите Ежовой предстоит побороться за звание абсолютного победителя. Поддержать ее можно с помощью SMS-голосования .

Ее и еще девять участниц ждет два задания — «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые будут транслироваться на сайте конкурса в режиме реального времени.

Имя лучшего воспитателя страны станет известно в предстоящую субботу, 11 ноября.

Как сообщается на сайте проекта, в число 10 лауреатов конкурса «Воспитатель года» наряду с Маргаритой Ежовой из Пензы также вошли Татьяна Кемпель из Челябинской области, Анастасия Овсянкина из Псковской, Ирина Бурлакова из Рязанской, Оксана Биглова из Московской, Дарья Курасова из Орловской, Зоряна Гребеник из Ставропольского края, Марина Солодова из Краснодарского, Екатерина Богородская из Ямало-Ненецкого автономного округа и Светлана Соседкина из Ростовской области.