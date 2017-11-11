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Прокуратура выявила многочисленные нарушения при организации питания в пензенских школах

09:15 | 11.11.2017 | Образование

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила многочисленные нарушения законодательства в сфере организации питания детей.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при организации питания в пензенских школах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензенском, Бековском, Малосердобинском, Неверкинском и других районах в образовательных организациях использовались продукты, на которые отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность. В Белинском, Мокшанском, Башмаковском, Земетчинском, Шемышейском и других районах не соблюдались нормы выдачи продуктов питания и готовых блюд», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в одной из школ Белинского района на завтрак масса порции каши составляла 100 граммов, вместо положенных 150‒200, а также был занижен вес порции гарнира в обед.

«В двух школах Башмаковского района фактическая выдача мяса составила 17,5 грамма вместо 77, мяса птицы ― 14 вместо 40, творога — 5 вместо 30, молока ― 160 вместо 390, свежих фруктов ― 17 вместо 208», ― пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что во многих образовательных организациях фактически отсутствовал контроль за обеспечением качества питания и нарушались требования к порядку хранения продуктов.

«Так, в школе села Засечного Пензенского района прокуратурой выявлены кисломолочные продукты с истекшим сроком годности. В одной из школ Бессоновского района в детском рационе питания использовались запрещенные молочные продукты на основе растительных жиров», ― сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, в Нижнеломовском, Пензенском, Наровчатском, Кузнецком, Колышлейском, Неверкинском и Лопатинском районах в цехах по приготовлению пищи и обеденных залах были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, начиная с использования посуды со сколами и трещинами, заканчивая нарушением порядка ее мытья и наличием бактерий кишечной палочки на смывах с рук работников пищеблоков.

«Кроме того, прокурорами Наровчатского и Мокшанского районов в ряде общеобразовательных организаций на начало учебного года было установлено полное отсутствие горячего питания обучающихся», ― уточнила собеседница агентства.

Помощник прокурора сообщила, что всего было выявлено 296 нарушений в сфере организации питания детей в 182 образовательных организациях Пензенской области.
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