В Пензе более 300 детей до трех лет не обеспечены местами в детсадах Образование

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Более 300 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечены местами в детских садах Пензы. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

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«Данной категории детей в 2018 году исполнится 3 года, но не все детские сады смогут их принять. Наиболее остро проблема обозначена в микрорайонах Шуист, ГПЗ, Север, «Эко-квартал», «Арбековская застава», Веселовка, Южная поляна, Тепличный и Заводской», — пояснил он, выступая с докладом о деятельности управления по организации дошкольного образования в ходе заседания комиссии Пензенской городской думы.

Начальник управления образования города уточнил, что местами в детсадах полностью обеспечены дошкольники в центре города, в районе автовокзала, в Терновке и на Западной поляне.

«Охват детей услугами дошкольного образования [по Пензе] составляет 84,1%», — цитирует Юрия Голодяева пресс-служба администрации города.