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В Малосердобинском районе прокуратура требует вернуть работникам школ затраты на медосмотр

09:43 | 20.11.2017 | Образование

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Прокурор Малосердобинского района Пензенской области обратился в суд с заявлениями о выдачи приказов на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра работниками образовательных организаций.

В Малосердобинском районе прокуратура требует вернуть работникам школ затраты на медосмотр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В школах сел Новое Демкино и Старое Славкино, а также многопрофильном лицее Малой Сердобы перед 71 работником сложилась задолженность по выплате денежных средств за прохождение ими ежегодного медицинского осмотра в сумме около 110 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, заявления прокурора в настоящее время находятся на рассмотрении.
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