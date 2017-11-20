В Малосердобинском районе прокуратура требует вернуть работникам школ затраты на медосмотр Образование

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Прокурор Малосердобинского района Пензенской области обратился в суд с заявлениями о выдачи приказов на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра работниками образовательных организаций.

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«В школах сел Новое Демкино и Старое Славкино, а также многопрофильном лицее Малой Сердобы перед 71 работником сложилась задолженность по выплате денежных средств за прохождение ими ежегодного медицинского осмотра в сумме около 110 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, заявления прокурора в настоящее время находятся на рассмотрении.