В Пензе в жилом доме на проспекте Победы открыт встроенный детсад Образование

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Филиал №2 детского сада №122, рассчитанный на 110 мест, открыт в двухэтажном пристрое к дому №97Б на проспекте Победы в Пензе в понедельник, 20 ноября.

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Пока в учреждении, расположенном на территории жилого комплекса «Новые сады», действует три группы. Еще столько же начнут работу в сентябре 2018 года.

В церемонии открытия детсада приняли участие первые лица Пензы и области.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, на сегодняшний день перед властью стоит задача максимально приблизить расположение школ, детсадов и других социально значимых учреждений к местам проживания людей.

«Сейчас эта проблема в этом микрорайоне решена», — сказал он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин пожелал, чтобы обустройство данного филиала служило образцом для новых микрорайонов.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, встроенный детсад является хорошим примером плодотворного взаимодействия городской власти и застройщика.

«Детский сад, в котором мы сегодня находимся — безусловно, это то место, которое является хорошим, уютным домом для деток. Он показывает, насколько мы последовательны в комплексной застройке и, наверное, успешны в сотрудничестве с компанией-застройщиком», — пояснил он.

В ходе торжественного мероприятия почетные гости преподнесли подарки по случаю открытия нового детсада: Иван Белозерцев — телевизор, Валерий Лидин — компьютер, глава города Валерий Савельев — музыкальный центр, а Виктор Кувайцев — синтезатор.

Затем гендиректор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол вручил заведующей символический ключ от детского сада. После этого состоялся небольшой концерт.