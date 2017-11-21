В Пензенской области будут обучать тьюторов для инклюзивного образования Образование

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Обучение специалистов по программе «Тьютор в системе инклюзивного образования» стартует в Пензенской области в январе 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила декан факультета профессиональной переподготовки Института регионального развития Галина Редя.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должность эта на слуху, и, в принципе, об этом говорят давно. Реальных шагов по введению этой должности сделано очень мало. В частности, во всех тех штатных расписаниях, которые были учреждены в этом году, такой должности не существует, но практика берет свое. Родители ведут своих детей на психолого-медико-педагогическую комиссию комплексную, которая уточняет диагноз и дает рекомендации по организации индивидуального образовательного маршрута для каждого конкретного ребенка», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в пензенских школах наблюдается нехватка психологов и логопедов, в связи с чем весь объем работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья ложится на учителя.

«Он тоже не готов к этой работе. Он же не должен весь объем работы на себе нести. Поэтому признали, что тьюторы нужны», — отметила Галина Редя.

Она пояснила, что программа подготовки тьюторов рассчитана на 1 тыс. 80 часов, а по ее итогам специалистам будет присвоена соответствующая квалификация.

«Мы приглашаем на обучение только тех специалистов, которые имеют педагогическое образование, и тех, кто уже работал в школе не менее двух лет. […] У нас уже есть заявки от 15 человек. Первым откликнулся Пензенский район. [...] Есть заявки из Заречного. Из Пензы пока всего две заявки, хотя возможности в пензенских школах, конечно, гораздо больше, чем в районах», — добавила декан.

По ее словам, программа предусматривает большое количество практических занятий.

«У нас есть контакты с теми пензенскими школами, которые имеют опыт работы в области инклюзивного образования. Мы планируем выходы в эти образовательные учреждения, знакомство на местах с уже имеющимся опытом. Мы обязательно приглашаем специалистов-практиков, […] тех, кто непосредственно с такими детьми работает», — сказала Галина Редя.

Она уточнила, что тьютор должен научиться организовывать взаимодействие специалистов и строить индивидуальные образовательные маршруты для детей-инвалидов.

«Он контактирует со всеми специалистами и добивается реализации тех рекомендаций, которые дает психолого-медико-педагогическая комиссия, сопровождает ребенка. В тех случаях, когда ребенок на первых порах не может сидеть на уроке самостоятельно, он сидит вместе с ним на уроке. Он должен очень тесно контактировать с родителями. Эта должность очень трудоемкая и требующая определенных личностных качеств, которые не каждый педагог может даже продемонстрировать, такие как терпение, уважение к ребенку, эрудиция комплексная», — добавила собеседница агентства.

По словам декана, по нормативу за одним тьютором может быть закреплено до шести человек.

«Если хотя бы один [ребенок-инвалид] в школе появился, должна ставка вводиться», — подытожила Галина Редя.