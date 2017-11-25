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Астрономия возвращается в пензенские школы

14:32 | 25.11.2017 | Образование

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Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Предмет «Астрономия» в соответствии с приказом Минобрнауки России стал обязательным: с 1 сентября 2018 года во всех пензенских школах его будут изучать на старшей ступени общего образования.

Астрономия возвращается в пензенские школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснили ИА «PenzaNews» в управлении образования Пензы, пока у каждой школы есть право самостоятельно решать, вводить предмет или нет.

«Данное решение руководители школ принимают с учетом готовности общеобразовательного учреждения к преподаванию астрономии — наличие учебников и учебных пособий, соответствующей материальной базы и педагогов, прошедших курсы повышения квалификации», — сказали в ведомстве.

По результатам мониторинга, проведенного управлением образования Пензы, в 2017–2018 учебном году астрономию изучают старшеклассники 53 школ.

При этом в семи образовательных учреждениях ее преподают учащимся 10-х классов, в 39-ти — одиннадцатиклассникам, а еще в семи школах — и тем, и другим.

Астрономия как отдельный учебный предмет изучается в 35 школах Пензы, в 20-ти — в составе программы по физике, в четырех — в качестве элективного курса, еще в двух — в рамках дополнительного образования.

В семи общеобразовательных учреждений используют несколько организационных форм для изучения астрономии.
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