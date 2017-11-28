Пензенские студенты приглашены к участию в олимпиаде «Я – профессионал» Образование

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Студенты вузов Пензенской области, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, могут попробовать свои силы в масштабной олимпиаде «Я – профессионал», которую проводят Российский союз промышленников и предпринимателей и общественная организация «Деловая Россия».

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В 2017–2018 учебном году она организована по 27 направлениям, в числе которых — строительство, машиностроение, компьютерные технологии, финансы и кредит, государственное и муниципальное управление, педагогическое образование и другие.

Для лучших участников предусмотрены призы: денежные премии в размере 200 тыс. и 300 тыс. рублей, сертификаты для поступления в магистратуру или аспирантуру престижных вузов, а также размещение профиля в национальной базе «Молодые профессионалы».

Помимо этого, отличившиеся студенты смогут пройти стажировку в крупных российских компаниях.

«Проект направлен на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развивать свои профессиональные компетенции, стать востребованными специалистами на рынке труда. Он призван обеспечить тесное взаимодействие талантливых студентов, ведущих ученых и профессионалов в своей области, а также лидеров бизнеса — будущих работодателей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.

Согласно условиям олимпиады « Я – профессионал », для участия в ней необходимо пройти онлайн-регистрацию. После этого студенты получат доступ к демонстрационным заданиям.

В первой декаде декабря состоится отборочный этап, по итогам которого лучшие участники пройдут в следующий — очный — тур. Тот, кто покажет в ходе него высокие знания, получит приглашение в «зимнюю школу» по своему профилю. Они будут организованы на базе ведущих вузов страны.

Итоги проекта будут подведены в период с 19 февраля по 2 марта.

В текущем учебном году олимпиада «Я – профессионал» проводится при поддержке компании «Яндекс». Во взаимодействии с правительством Пензенской области она реализует в регионе образовательный проект «Яндекс.Лицей». Он нацелен на учеников 8 и 9 классов, интересующихся математикой и информационными технологиями.

В 2016 году Пензенская область стала одним из четырех первых регионов, подключившихся к инициативе, позволяющей школьникам освоить программирование и примерить на себя разные роли: разработчика, менеджера, дизайнера.