Учителя школ Пензенской области вернулись со стажировки в Великобритании Образование

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Двенадцать учителей английского языка, работающих в районах Пензенской области, вернулись из Великобритании, где проходили двухнедельную языковую стажировку.

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В частности, квалификацию повысили педагоги из Вадинского, Белинского, Иссинского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов.

В программе учебного курса на базе колледжа в городе Гастинг были использованы различные формы обучения — тренинги, семинары, презентации, ролевые игры, направленные на совершенствование техники ведения урока на иностранном языке и устранение типичных ошибок.

По завершении обучающей программы участники получили сертификаты о прохождении стажировки.

Учитель иностранного языка школы №2 Белинского Надежда Пронякина отметила, что погружение в атмосферу иноязычной среды и обучение у зарубежных специалистов является уникальным шансом.

«Я стала по-другому смотреть на исправление ошибок на уроке. Все-таки следует больше внимания уделять различным техникам и работать над коррекцией систематически, возможно, даже выделять на это отдельное время в конце урока. Мы все старались сделать наше пребывание максимально полезным и комфортным», — пояснила педагог.

Учитель английского языка мокшанской школы №2 Татьяна Ванюшенкова уточнила, что программа курсов охватывала разные аспекты — методику преподавания иностранных языков, занятия по фонетике, грамматике и практическую часть.

«Проведение уроков в паре с другим учителем стало еще одним приобретением в моей профессиональной деятельности. Это расширяет возможности учителя на уроке, повышает эффективность и результативность урока. Все было организовано на высоком профессиональном уровне», — добавила она.

Учитель иностранного языка вадинской школы Юлия Токарева отметила, что ее представления об обучении иностранному языку полностью изменились.

«Особенно впечатлил уникальный опыт преподавания иностранным студентам. Подробный анализ каждого урока давал много тем для размышления и исправления. Анализ урока был настолько грамотным, что хотелось скорее дать следующий урок, учесть все ошибки и недочеты», — сказала преподавательница.

Зарубежные стажировки учителей будут продолжены в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.