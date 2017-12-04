EN
17:39:43 Понедельник, 4 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В пензенском детсаду №123 впервые за 45 лет капитально отремонтирован пищеблок

14:05 | 04.12.2017 | Образование

Печать

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Пищеблок в детском саду №123 города Пензы впервые капитально отремонтирован за 45 лет существования учреждения. Об этом сообщается на сайте городского управления образования.

В пензенском детсаду №123 впервые за 45 лет капитально отремонтирован пищеблок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В пищеблоке была произведена замена электропроводки и электрооборудования — светильников, розеток, выключателей, водонагревателей, оконных блоков, сантехники, кафельной плитки и дверных блоков в цехах.

Также были установлены новые электрические плиты, жарочный шкаф и картофелечистка.

Из бюджета Пензы на эти цели было выделено более 1 млн. рублей.

На время проведения ремонта воспитанники по желанию родителей были переведены в другие детские сады. В понедельник, 4 декабря, дети вернулись в свое учреждение.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области напишут тест по истории Отечества Родителям тройни из Пензенского района пообещали земельный участок
В Пензенскую область за 11 месяцев переселились 950 соотечественников Василий Чернышов и еще 11 человек выведены из регионального политсовета «Единой России»
В Кузнецке мужчина вытащил из воды тонущую девочку Анастасия Фесикова и Александр Харланов выступят на ЧЕ по плаванию в Копенгагене
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver