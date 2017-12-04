В пензенском детсаду №123 впервые за 45 лет капитально отремонтирован пищеблок Образование

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Пищеблок в детском саду №123 города Пензы впервые капитально отремонтирован за 45 лет существования учреждения. Об этом сообщается на сайте городского управления образования.

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В пищеблоке была произведена замена электропроводки и электрооборудования — светильников, розеток, выключателей, водонагревателей, оконных блоков, сантехники, кафельной плитки и дверных блоков в цехах.

Также были установлены новые электрические плиты, жарочный шкаф и картофелечистка.

Из бюджета Пензы на эти цели было выделено более 1 млн. рублей.

На время проведения ремонта воспитанники по желанию родителей были переведены в другие детские сады. В понедельник, 4 декабря, дети вернулись в свое учреждение.