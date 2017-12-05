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В Пензу прибыла делегация педагогов из Москвы

17:44 | 05.12.2017 | Образование

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Делегация руководителей и педагогов двух учреждений Москвы — лицея №1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова и школы №1799 — прибыла в Пензу с рабочим визитом во вторник, 5 декабря.

В Пензу прибыла делегация педагогов из Москвы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении образования города, он организован в рамках налаживания партнерских отношений между педагогами Москвы и Пензы.

В программе визита, который рассчитан на три дня — посещение гостями общеобразовательных организаций, центра технологического обучения, бизнес-инкубатора «Татлин» и учреждений культуры.

Кроме того, предусмотрены встречи с коллегами — учителями русского языка, математики, иностранного языка, информатики, а также с мэром Пензы Виктором Кувайцевым.
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