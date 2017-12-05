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Более 5 тыс. пензенских школьников напишут итоговое сочинение 6 декабря

18:18 | 05.12.2017 | Образование

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Более 5 тыс. учащихся Пензенской области напишут итоговое сочинение или изложение в предстоящую среду, 6 декабря.

Более 5 тыс. пензенских школьников напишут итоговое сочинение 6 декабря

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из них 21 человек — это студенты организаций среднего профессионального образования.

5 тыс. 113 человек решили написать сочинение, 150 — изложение.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов будет организовано шесть пунктов проведения на дому.

В качестве общественных наблюдателей привлечены 64 студента.

Результатом итогового сочинения или изложения является «зачет» или «незачет». При неудовлетворительном результате у учащихся будет возможность пересдать работу 7 февраля и 16 мая.

Темы сочинения станут известны за 15 минут до начала его проведения.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, время для написания работы составляет 3 часа 55 минут.
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